На днях на россии простились с младшим сержантом Бато Басановым. Как говорится в некрологах, танкист погиб еще 14 марта, но только в мае его тело доставили в родную Бурятию, где он и был похоронен.

25-летний Басанов известен тем, что в 2021 году со своим экипажем танка Т-72Б3 выиграл международные соревнования по танковому биатлону. После такого успеха он даже был представлен начальнику генштаба армии рф Герасимову, который и планировал полномасштабное нападение на Украину.

Заметим, что по последним данным украинского Генштаба, ВСУ начиная с 24 февраля уничтожили уже 1130 российских танков.