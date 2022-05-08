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ВСУ уничтожили российского чемпиона по танковому биатлону

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Он не знал, что в Украине каждый второй - чемпион по владению противотанковым оружием

ВСУ уничтожили российского чемпиона по танковому биатлону

Бато Басанов, крайній справа

Новина українською

На днях на россии простились с младшим сержантом Бато Басановым. Как говорится в некрологах, танкист погиб еще 14 марта, но только в мае его тело доставили в родную Бурятию, где он и был похоронен.

25-летний Басанов известен тем, что в 2021 году со своим экипажем танка Т-72Б3 выиграл международные соревнования по танковому биатлону. После такого успеха он даже был представлен начальнику генштаба армии рф Герасимову, который и планировал полномасштабное нападение на Украину.

Заметим, что по последним данным украинского Генштаба, ВСУ начиная с 24 февраля уничтожили уже 1130 российских танков.

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В статье: война с Россией
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