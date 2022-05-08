На Волыни церковь перешла к ПЦУ, пока священник сажал картофель

Жители села Вичины Луцкого района решили присоединиться к Православной церкви Украины, сообщает 12 канал. Это решение прихожане поддержали почти единогласно, но не священник. Прихожане решили не оттягивать событие и изменить подчинение без него.

Священника не было на приходском собрании. На звонки громады и главы ОТГ он не отвечал. Когда прихожане ставили подписи под документом о голосовании, выяснилось, что ключей от церкви нет – за ними к священнику отправили местного жителя. Когда он вернулся, то сообщил, что священник не отвечал, ведь сажал картошку.