Премьер Канады посетил Ирпень, первая леди США встретилась с Еленой Зеленской в ​​Ужгороде

В воскресенье, 8 мая в Украину прибыл с визитом премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Его приезд не анонсировался в целях безопасности. Трюдо уже побывал в Ирпене, где своими глазами увидел преступления, которые совершали российские войска, когда оккупировали город.

«Конечно, он был в шоке. Ведь он увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома ирпенчан, которые еще недавно радовались жизни и имели свои планы на будущее», - рассказал мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Также стало известно, что в воскресенье в Украине побывала супруга президента США Джилл Байден. Она посетила Ужгород, где встретилась с вынужденными переселенцами. Первая леди Соединенных Штатов также встретилась с супругой Президента Украины Еленой Зеленской.

Известно, что миссис Байден уже покинули Украину.