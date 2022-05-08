"3-4 дня и поеду на Абрамсе". Сюжет эстонского ТВ о легендарном украинском танкисте
Цезарь слов на ветер не бросает
Эстонский телеканал ETV+ снял сюжет о том, как украинские танкисты обкатывают отремонтированные и новые танки. Журналисты при этом пообщались с украинским танкистом с позывным Цезарь.
54-летний водитель-механик, которого называют легендарной личностью в этих краях, рассказал, что его танк был подбит в бою с кантемировской дивизией армии рф. Он пытался спасти командира, но не смог. Он и наводчик спаслись.
Журналисты спросили Цезаря, сможет ли он управлять танками, которые могут предоставить Украине западные союзники – немецким Леопардом, французским Леклерком или американским Абрамсом.
Цезарь был категоричен: "Да, дня 3-4 и поехали. Я вам совершенно серьезно говорю: дайте мне любой танк, и я вам через 3-4 дня буду не хуже, чем на Т-64БВ. Как механик водитель, я вам слово даю… Я очень люблю танки".
Цезар слів на вітер не кидає pic.twitter.com/BRFEbAUSV0— SergiyShvets (@SergiyShvets) May 8, 2022
Популярное сейчас
- Миколенко эффектным ударом забил дебютный гол за Эвертон. ВИДЕО
- Ярмоленко повторил рекорд Коноплянки, став только вторым украинцем с таким достижением
- Шанс для Лунина, осечка Ливерпуля, позор МЮ. Главные новости за 7 мая
- Источник: Медведчук надеется "передать" часть своего имущества Суркису-старшему
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
Новости по теме
- 00:00 Украинские В Херсонской области массово горят леса. российские оккупанты запрещают тушить пожары
- 23:40 Украинские Арестович: По острову Змеиный нанесли удар, утопили там "Сарну", но "Макаров" не утопили
- 23:21 Украинские Резников: лавров - красавчик. Благодаря ему, поставки оружия из Израиля - почти решенный вопрос