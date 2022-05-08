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"3-4 дня и поеду на Абрамсе". Сюжет эстонского ТВ о легендарном украинском танкисте

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Цезарь слов на ветер не бросает

"3-4 дня и поеду на Абрамсе". Сюжет эстонского ТВ о легендарном украинском танкисте

Новина українською

Эстонский телеканал ETV+ снял сюжет о том, как украинские танкисты обкатывают отремонтированные и новые танки. Журналисты при этом пообщались с украинским танкистом с позывным Цезарь.

54-летний водитель-механик, которого называют легендарной личностью в этих краях, рассказал, что его танк был подбит в бою с кантемировской дивизией армии рф. Он пытался спасти командира, но не смог. Он и наводчик спаслись.

Журналисты спросили Цезаря, сможет ли он управлять танками, которые могут предоставить Украине западные союзники – немецким Леопардом, французским Леклерком или американским Абрамсом.

Цезарь был категоричен: "Да, дня 3-4 и поехали. Я вам совершенно серьезно говорю: дайте мне любой танк, и я вам через 3-4 дня буду не хуже, чем на Т-64БВ. Как механик водитель, я вам слово даю… Я очень люблю танки".

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В статье: война с Россией
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