Основные усилия россияне сосредоточили на уничтожении аэродромной инфраструктуры – Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в новой сводке сообщил, что враг сосредоточил основные усилия на уничтожении аэродромной инфраструктуры Украины. Это делается с целью предотвращения действий нашей авиации.

"В том числе БПЛА "Байрактар", поддержки действий подразделений по воздуху в полосе ответственности группировки Объединенных сил и в Черноморской операционной зоне. Нарастил интенсивность применения оперативно-тактической авиации над акваторией северо-западной части Черного моря.

Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и дизертирство. Личный состав подразделений врага жалуется на неэффективность своих атак на позиции сил обороны Украины в районе Гуляйполя", - информирует Генштаб.