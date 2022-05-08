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Основные усилия россияне сосредоточили на уничтожении аэродромной инфраструктуры – Генштаб

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Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким

Основные усилия россияне сосредоточили на уничтожении аэродромной инфраструктуры – Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в новой сводке сообщил, что враг сосредоточил основные усилия на уничтожении аэродромной инфраструктуры Украины. Это делается с целью предотвращения действий нашей авиации.

"В том числе БПЛА "Байрактар", поддержки действий подразделений по воздуху в полосе ответственности группировки Объединенных сил и в Черноморской операционной зоне. Нарастил интенсивность применения оперативно-тактической авиации над акваторией северо-западной части Черного моря.

Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и дизертирство. Личный состав подразделений врага жалуется на неэффективность своих атак на позиции сил обороны Украины в районе Гуляйполя", - информирует Генштаб.

Ранее мы сообщали, что на Волыни церковь перешла к ПЦУ, пока священник сажал картофель.

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В статье: война с Россией
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