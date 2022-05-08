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Россияне обстреляли нефтезавод на Луганщине. Тушение пока невозможно

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Есть угроза взрыва соседней группы резервуаров

Россияне обстреляли нефтезавод на Луганщине. Тушение пока невозможно

Фото: t.me/luhanskaVTSA

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Российские войска снова нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Лисичанске. Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на своей странице в телеграм.

"В результате попадания рашистских снарядов загорелись производственные мощности завода, а именно установка по получению серы и станция смешивания веществ. Площадь пожара 360 кв.м., есть угроза взрыва соседней группы резервуаров.

Спасатели пытались обуздать огонь, однако начался артиллерийский обстрел, и пожарные были вынуждены остановиться и покинули зону опасности. Тушение невозможно. Обстрелы не утихают", - сообщает Гайдай.

Ранее мы сообщали, что 9 мая оккупанты запланировали вернуть Луганску его советское название.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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