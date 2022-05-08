Россияне обстреляли нефтезавод на Луганщине. Тушение пока невозможно

Российские войска снова нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Лисичанске. Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на своей странице в телеграм.

"В результате попадания рашистских снарядов загорелись производственные мощности завода, а именно установка по получению серы и станция смешивания веществ. Площадь пожара 360 кв.м., есть угроза взрыва соседней группы резервуаров. Спасатели пытались обуздать огонь, однако начался артиллерийский обстрел, и пожарные были вынуждены остановиться и покинули зону опасности. Тушение невозможно. Обстрелы не утихают", - сообщает Гайдай.