Россияне снова совершили ракетную атаку. На этот раз Сумщины
Прилет в Шосткинский район
Фото: t.me/Zhyvytskyy
Сумская область пострадала от ракетных ударов со стороны россиян. Об этом сообщает глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий у себя в телеграм. Пока чиновник не предоставил подробности удара.
"Произошли ракетные обстрелы территории Шосткинского района. Не покидайте укрытий во время воздушной тревоги!
Внимание жителям Сумщины: напомню, мы не публикуем о прилетах в соцсетях в режиме "прямого эфира"! Не нужно писать об этом в комментариях! Все детали будут опубликованы на официальных страницах в то время когда это будет безопасно!!! Не подвергайте себя и своих близких опасности!", - добавил Живицкий.
Напомним, что сегодня россияне
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