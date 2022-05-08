Россияне снова совершили ракетную атаку. На этот раз Сумщины

Сумская область пострадала от ракетных ударов со стороны россиян. Об этом сообщает глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий у себя в телеграм. Пока чиновник не предоставил подробности удара.

"Произошли ракетные обстрелы территории Шосткинского района. Не покидайте укрытий во время воздушной тревоги! Внимание жителям Сумщины: напомню, мы не публикуем о прилетах в соцсетях в режиме "прямого эфира"! Не нужно писать об этом в комментариях! Все детали будут опубликованы на официальных страницах в то время когда это будет безопасно!!! Не подвергайте себя и своих близких опасности!", - добавил Живицкий.