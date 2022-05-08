"Выражаем свое удовольствие". Россияне применили огнемет против своих позиций

Российские войска применили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" против своих позиций. Об этом сообщает Руководство 97 Пехотного батальона на своей странице в фейсбуке.

"Выражаем свое удовлетворение действиями российских оккупантов, которые сегодня, 8 мая 2022 года, используя на Запорожском направлении тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", применили ее против своих позиций и фактически выжгли рашистских оккупантов с украинской земли. Такие действия всячески поддержатся украинскими военными, мы понимаем, что на майские традиция готовить шашлыки, но у нас есть одно замечание – палите себя на территории России, потому что в Украине вам совсем не рады!

А наш 97-й Пехотный батальон продолжает уничтожать оккупантов на украинской земле, держа оборону и выполняя приказы руководства. Слава Украине!", - говорится в сообщении.