"Выражаем свое удовольствие". Россияне применили огнемет против своих позиций
Россияне снова применяют дружеский огонь
Getty Images / Global Images Ukraine
Российские войска применили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" против своих позиций. Об этом сообщает Руководство 97 Пехотного батальона на своей странице в фейсбуке.
"Выражаем свое удовлетворение действиями российских оккупантов, которые сегодня, 8 мая 2022 года, используя на Запорожском направлении тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", применили ее против своих позиций и фактически выжгли рашистских оккупантов с украинской земли. Такие действия всячески поддержатся украинскими военными, мы понимаем, что на майские традиция готовить шашлыки, но у нас есть одно замечание – палите себя на территории России, потому что в Украине вам совсем не рады!
А наш 97-й Пехотный батальон продолжает уничтожать оккупантов на украинской земле, держа оборону и выполняя приказы руководства. Слава Украине!", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что
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