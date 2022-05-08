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Командир Азова – о блокировке Мариуполя: Противника нужно было уничтожать еще на перешейке при выходе из Крыма

Общие новости
(8 голосов)

Если бы все города так же стойко держали оборону и давали бой, тогда бы он точно не дошел за четыре дня из Крыма до Мариуполя, считает военный

Командир Азова – о блокировке Мариуполя: Противника нужно было уничтожать еще на перешейке при выходе из Крыма

Скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко поделился своим видением, до какого момента была возможна деблокада Мариуполя. Об этом он сообщил в интервью "Украинской правде".

"Можно было просто не допустить сложившейся сейчас ситуации.

Если бы все города, начиная с Геническа, Мелитополя и Бердянска, так же держали оборону и давали бой противнику, тогда бы он точно не дошел за четыре дня из Крыма до Мариуполя.

Так как этого не произошло, мы оказались в окружении. Потому что противник фактически без сопротивления преодолел достаточно большой километраж. Практически без боев, маршем он прошел из Крыма и оказался в западных окрестностях города Мариуполь.

У меня есть свое видение этой ситуации. Если бы находившиеся там войска устойчиво держали оборону, вгрызались бы в землю и сражались с противником, не давали бы ему просто так заходить в города, была бы совсем другая картина.

Дело в том, что противника нужно было уничтожать еще на перешейке при выходе из Крыма под Геническом. В этом районе противник был крайне ограничен в маневре и имел только единственный маршрут выдвижения. Учитывая рельеф местности, противник был канализован.

С тактической точки зрения это было самое благоприятное место для нанесения огневого поражения с целью уничтожения и последующей блокировки вражеской группировки. Противника нужно было уничтожать там, во время выдвижения из Крыма. И этого почему-то не было сделано", – сказал военный.

Ранее "Азов" озвучил потери россиян во время блокады Мариуполя.

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В статье: война с Россией Денис Прокопенко
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Комментарии (7)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.05.2022 в 23:21
Зеленському прийдеться відповісти на це "чомусь"...
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
08.05.2022 в 22:39
Тот кто живёт на юге знает прекрасно, какие у нас степи и равнины. А зимой - все открыто вдвойне. Держать оборону буквально в поле нереально. Да и в Херсоне явно были крысы, которые или на зарплате кремля, или трусы, сбежавшие от ответственности. В Новой Каховке не было сопротивления, оружие не выдавалось, подготовки не было.
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+2
0
Лекарь (село Дарница)
08.05.2022 в 22:48
Вони і у Києві тер.оборону організовували вже з початком війни. Все, що було до того - детский лепет
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0
0
avatar
Yarik-11 ( Кропивницкий)
08.05.2022 в 22:00
Я про это сразу говорил. Кого кого но Херсон удержать было проще простого. Одна дорога больше нет. Минируй перешеек. Ставь на выходе шт 5 Градов. И ПВО для закрытия воздуха. Все. Крым закрыт. Но наше командование закрыло Донбасс отдав весь Юг. А теперь называется попробуй отбиться когда на тебя валят с 2 сторон. Такое чувство что война была неожиданностью. Но нет же война ожидалась и к ней просто обязаны были подготовится. Но учитывая что мы только через месяц войны начали более менее держать позиции, к войне вообще готовы не были. Странно все это
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+1
-1
KadimXa (Харьков)
08.05.2022 в 22:09
Ну стояло бы там ПВО и грады и что? Точно также как и ПВО по всей стране их бы разбили ночью 24. Очень удобно с дивана критиковать спустя 2 мясяца,зная все последствия.
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+2
-2
Fenimor (Cooper)
08.05.2022 в 22:40
Кaцanської пропаганди наслухався про розбомблені ППО?
+1
0
Лекарь (село Дарница)
08.05.2022 в 22:45
Справа в тому, що діюча влада сама допомогла ворогу. Чонгар був розмінований, а мости, які мали бути зруйновані при ворожому наступі, ніхто не підірвав. Як результат: окупація Нової Каховки, Енергодару, Херсону та трагедія Маріуполя. Так само було на півночі, де ворог за кілька годин був під Гостомелем. Хоча, дуючий владі американці надали всі данні їх розвідки. Як підуть, якими маршрутами. Але ніхто, НІХТО не надав команди замінувати проходи через зону АЕС. Звісно, я дуже радий, що Зеленський не втік. Але все інше він просрав.
+1
0

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