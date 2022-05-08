Командир Азова – о блокировке Мариуполя: Противника нужно было уничтожать еще на перешейке при выходе из Крыма
Если бы все города так же стойко держали оборону и давали бой, тогда бы он точно не дошел за четыре дня из Крыма до Мариуполя, считает военный
Скріншот з відео
Командир полка "Азов" Денис Прокопенко поделился своим видением, до какого момента была возможна деблокада Мариуполя. Об этом он сообщил в интервью "Украинской правде".
"Можно было просто не допустить сложившейся сейчас ситуации.
Если бы все города, начиная с Геническа, Мелитополя и Бердянска, так же держали оборону и давали бой противнику, тогда бы он точно не дошел за четыре дня из Крыма до Мариуполя.
Так как этого не произошло, мы оказались в окружении. Потому что противник фактически без сопротивления преодолел достаточно большой километраж. Практически без боев, маршем он прошел из Крыма и оказался в западных окрестностях города Мариуполь.
У меня есть свое видение этой ситуации. Если бы находившиеся там войска устойчиво держали оборону, вгрызались бы в землю и сражались с противником, не давали бы ему просто так заходить в города, была бы совсем другая картина.
Дело в том, что противника нужно было уничтожать еще на перешейке при выходе из Крыма под Геническом. В этом районе противник был крайне ограничен в маневре и имел только единственный маршрут выдвижения. Учитывая рельеф местности, противник был канализован.
С тактической точки зрения это было самое благоприятное место для нанесения огневого поражения с целью уничтожения и последующей блокировки вражеской группировки. Противника нужно было уничтожать там, во время выдвижения из Крыма. И этого почему-то не было сделано", – сказал военный.
Ранее "Азов"
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