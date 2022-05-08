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Под Харьковом с поцелуями встретили ВСУ – освободили Циркуны

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Поселок находился в оккупации с первых дней полномасштабного вторжения

Под Харьковом с поцелуями встретили ВСУ – освободили Циркуны

Фото: Телеграм

Новина українською

Под Харьковом ВСУ освободили Циркуны. Глава Харьковской областной державной администрации Олег Синегубов пообещал восстановить критическую инфраструктуру "как только разрешат военные".

"Сегодня местные со слезами на глазах встречали защитников, добившихся освобождения села. Спасибо каждому жителю за стойкость и патриотизм, за то, что должны были мужество сопротивляться несмотря на террор россиян.

Сейчас здесь работают правоохранители, фиксирующие преступления оккупантов. Подразделения пиротехников постепенно производят разминирование. Просим быть очень осторожными и не торопиться с возвращением домой, как бы этого ни хотелось. Пока это все еще опасно.

Как только нам разрешать военные – мы начнем восстанавливать критическую инфраструктуру", – написал Олег в своем телеграм-канале.

Циркуны находятся севернее Харькова. Трасса, вдоль которой расположено селение, ведет прямо к границе с РФ. Именно отсюда и совершались обстрелы северных жилых массивов областного центра.

"Держимся и верим в наши Вооруженные Силы Украины, которые каждый день выбивают врага из нашей родной земли!", – подытожил глава ХОГА.

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В статье: Харьков война с Россией Олег Синегубов Циркуны
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