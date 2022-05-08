ОК Схід: Уничтожены еще 190 оккупантов, 15 танков и топливозаправщик
Украинские герои держат оборону
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Оперативное командование "Схід" доложило о результатах противостояния с врагом на Востоке нашего государства. Так, за сутки было ликвидировано 190 человек и еще 15 танков.
- личного состава – до 190
- танков – 15
- БМП – 12
- БТР – 12
- ББМ – 1
- МТЛБ – 1
- минометные расчеты – 1
- АТТ – 6
- топливозаправщики – 1
- БПЛА – 2
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