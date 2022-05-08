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ОК Схід: Уничтожены еще 190 оккупантов, 15 танков и топливозаправщик

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Украинские герои держат оборону

ОК Схід: Уничтожены еще 190 оккупантов, 15 танков и топливозаправщик

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Оперативное командование "Схід" доложило о результатах противостояния с врагом на Востоке нашего государства. Так, за сутки было ликвидировано 190 человек и еще 15 танков.

  • личного состава – до 190
  • танков – 15
  • БМП – 12
  • БТР – 12
  • ББМ – 1
  • МТЛБ – 1
  • минометные расчеты – 1
  • АТТ – 6
  • топливозаправщики – 1
  • БПЛА – 2
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В статье: война с Россией
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