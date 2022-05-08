Андрусов: Крымский мост точно будет разрушен. Это вопрос времени

Советник главы МВД Украины Виктор Андрусов прокомментировал возможность удара по Крымскому мосту в эфире 24 канала. "Для этого нам нужно продвинуться ближе к побережью Азовского моря", – приводит его слова НВ.

"Сейчас у нас есть такое оружие (для того, чтобы это сделать), но нам для этого нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря. Я могу сказать одно: Крымский мост точно будет разрушен. Вопрос только в том, когда это произойдет", – сказал Андрусов.

Крымский мост соединяет оккупированный полуостров Крым и РФ. До его постройки на остров из россии можно было попасть только самолетом или паромом.