Подоляк: ВСУ прилагают сверхусилия, чтобы деблокировать Азовсталь

Михаил Подоляк прокомментировал возможность военным путем деблокировать Мариуполь. "Мы делаем всё, чтобы их спасти", – приводит его слова Украинская Правда.

"Что касается вопроса военной деблокады Мариуполя, это исключительная компетенция Вооруженных сил Украины. Если бы была хоть одна возможность провести деблокаду военным путем — она была бы использована руководством ВСУ.

Вооруженные Силы сегодня предпринимают сверхусилия, чтобы эта возможность появилась в видимой перспективе. Но вопросы военных мероприятий и планов точно не являются предметом общественного обсуждения.

Защитники "Азовстали" – ребята из "Азова", полиции, пограничной службы, военные стали живым символом Украины. Мы делаем все, чтобы спасти их.

На мой взгляд, энергия общества сегодня должна быть направлена ​​не на обращение к военно-политическому руководству внутри страны, потому что мы максимально сосредоточены на поиске решений, а на обществах западных стран, мировых лидеров и международных организаций.

Чтобы они также давили на российскую сторону. Особенно те, кто годами имел с ними прекрасные бизнес- и лоббистские отношения. Становитесь рядом с нами. Становитесь посредниками. Доказывайте россиянам, что репутация, гуманизм имеют значение", – подытожил Михаил Подоляк.