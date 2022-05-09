Подоляк: ВСУ прилагают сверхусилия, чтобы деблокировать Азовсталь
Но, к сожалению, сейчас военным путем сделать это невозможно
Фото: Офис Президента
Михаил Подоляк прокомментировал возможность военным путем деблокировать Мариуполь. "Мы делаем всё, чтобы их спасти", – приводит его слова Украинская Правда.
"Что касается вопроса военной деблокады Мариуполя, это исключительная компетенция Вооруженных сил Украины. Если бы была хоть одна возможность провести деблокаду военным путем — она была бы использована руководством ВСУ.
Вооруженные Силы сегодня предпринимают сверхусилия, чтобы эта возможность появилась в видимой перспективе. Но вопросы военных мероприятий и планов точно не являются предметом общественного обсуждения.
Защитники "Азовстали" – ребята из "Азова", полиции, пограничной службы, военные стали живым символом Украины. Мы делаем все, чтобы спасти их.
На мой взгляд, энергия общества сегодня должна быть направлена не на обращение к военно-политическому руководству внутри страны, потому что мы максимально сосредоточены на поиске решений, а на обществах западных стран, мировых лидеров и международных организаций.
Чтобы они также давили на российскую сторону. Особенно те, кто годами имел с ними прекрасные бизнес- и лоббистские отношения. Становитесь рядом с нами. Становитесь посредниками. Доказывайте россиянам, что репутация, гуманизм имеют значение", – подытожил Михаил Подоляк.
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