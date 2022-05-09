Гол Миколенко, дебют Лунина, голевые Зинченко и Малиновского. Главные новости за 8 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 8 мая

В рамках 36-го тура ириски играли на выезде с "Лестером". Украинский защитник вышел в стартовом составе, а уже на шестой минуте игры открыл счет отличным ударом слета метров с 20-ти. "Лестер" довольно быстро отыгрался (Дака), но "Эвертон" повторно вышел вперед на 30-й минуте (Холгейт). Миколенко покинул поле в середине второго тайма, а его команда удержала свое преимущество. Вторая победа подряд вместе с поражениями "Бернли" (от "Астон Виллы" 1:3) и "Лидсу" (от "Арсенала" 1:2) позволила "Эвертону" подняться с 18-го на 16-е место.

Другим важным вопросом в туре АПЛ было: не поплывет ли "Манчестер Сити" после поражения от "Реала" в Лиге Чемпионов. Не поплыл. Горожане принимали "Ньюкасл" и разбили его со счетом 5:0. Александр Зинченко вышел в основе и отдал результативную передачу под четвертый гол, который забил Фоден. Так что "Сити" оторвался от "Ливерпуля" уже на три очка. Обеим командам осталось сыграть по три матча. Андрей Ярмоленко вышел на замену сразу после перерыва в игре его "Вест Хэма" с "Норвичем". Молотобойцы выиграли 4:0 и прервали серию из четырех поражений подряд.

Наконец-то это произошло. Карло Анчелотти, как и обещал, выпустил украинского голкипера с первых минут на матч против "Атлетико". В общем, работы у Андрея было немного – перехваты, игра в пас, только однажды он по-настоящему спас свою команду, когда парировал удар Куньи. А вот справиться с пенальти от Карраско не смог. "Реал" после слабого первого тайма много бил после перерыва, но в большинстве своем издалека, а Яна Облака таким образом пробить довольно сложно. Словенец выстоял, а с ним и "Атлетико", одержавший первую победу над "Реалом" в рамках чемпионата за последние шесть лет.

"Аталанта" играла на выезде со "Специей". Руслан вышел с первых минут на поле и помог Муриелю открыть счет. Украинец отыграл 59 минут, после чего был заменен. А вот Виктор Коваленко вышел на замену на 68-й, но спасти от поражения свою команду не смог – 1:3 в пользу поднявшейся на седьмое место "Аталанты". Правда, "Фиорентина" свой матч в туре еще не сыграла.

Красно-черным пришлось проявить характер, чтобы сохранить лидерство в Серии А. "Верона" первой забила – отметился Фараони. "Милан" сравнял только перед перерывом – результативный удар на счету Тонали. Он же вывел свою команду вперед после перерыва, а преимущество закрепил Флоренци на исходе игры. "Милан" снова впереди "Интера" на два очка. А играть осталось всего два тура.

Украинская ассоциация футбола на Исполкоме утвердила досрочное завершение соревнований: Кубок Украины, розыгрыши Первой и Второй лиг и чемпионаты среди женских и любительских команд. Итоговые турнирные таблицы будут определены по результатам на 24 февраля. Призеров в соревнованиях не будет.