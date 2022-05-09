Россияне сосредоточили 19 БТГр в Белгородской области, готовят наступление возле Изюма - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку о состоянии дел на фронте за понедельник, 9 мая. Наибольшая активность россиян наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Одновременно сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины.

На Слобожанском направлении россияне активных наступательных действий не предпринимали. Сосредоточили внимание на перегруппировке подразделений, пополнении запасов боеприпасов, горючего, удержании ранее занятых позиций и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины в направлении государственной границы.

На Изюмском направлении враг подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии западного военного округа и 29-й, 35-й, 36-й армий, 68-го армейского корпуса восточного военного округа и воздушно-десантных войск сосредотачивает на подготовке к продолжению наступления на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулька.

В целях недопущения продвижения подразделений ВСУ сосредоточил на территории российской федерации в Белгородской области до 19 батальонных тактических групп. Продолжается перекидывание личного состава и военной техники на доукомплектование подразделений, понесших значительные потери на территории Украины.

На Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии основные усилия сосредоточил на попытке взятия под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к продолжению наступательных действий в направлении Сиверска, Славянска, Лисичанска и Авдеевки. Нарастил огневое влияние, пытается прорвать оборону наших войск.

На Таврическом направлении враг проводит демонстративные действия в целях сковывания украинских войск, совершенствует систему логистического обеспечения. На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Сосредоточился на обстрелах позиций подразделений наших войск с применением средств артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня.