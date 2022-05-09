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Байден обещает и дальше усугублять страдания путина

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Президент США с нами

Байден обещает и дальше усугублять страдания путина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден в очередной раз подтвердил свою поддержку Украине в войне против России. После переговоров с лидерами Большой Семерки глава Белого дома написал в своем Twitter:

"Сегодня я говорил с лидерами стран "Большой семерки" и президентом Зеленским о нашем непреклонном единстве и стремлении продолжать укреплять Украину и усиливать страдания путина".

Напомним, по информации СМИ, 9 мая Джо Байден должен подписать закон о ленд-лизе, который устранит бюрократические препятствия для военной помощи Украине.

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В статье: война с Россией Джо Байден
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