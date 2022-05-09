"Про***ли". Арестович ответил на вопрос, почему враг так быстро оккупировал Херсона

Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович ответил на вопрос, почему российским оккупантам удалось быстро захватить Херсон и область, регион не был подготовлен к наступлению россиян

"Ответ очень короткий у тех, кто этой темой занимается. Про*бали. Кто, чего и как - будем разбираться. В том числе, разбираются правоохранительные органы. Где некомпетентность, где предательство - это большой вопрос, там разбираются, обязательно всем дадут оценки. Кадровые, персональные, криминальные - все на свете", - ответил Арестович.

"Меня начинает бесить – Офис (Президента – прим.) виноват во всем, а все остальные святые, герои и ни в чем не виноватые. А 360 тысяч чиновников между нами и землей – это кто вообще? Они хоть как-то хоть за что-то отвечают? А военное командование, к которому очень много вопросов возникло, с их манерой воевать и так далее? С киданием терробороны не подготовленной на ноль и прочее. Вопросы копятся. Будем разбираться, меня лично это достало очень сильно", - заявил советник главы Офиса Президента.

Стоит напомнить, что западные союзники предупреждали высшее руководство Украины о планах россии начать полномасштабное вторжение и в декабре, и в январе, не говоря уже о феврале. При этом Президент Украины, глава СНБО и другие высшие чиновники до последнего исключали возможность большой войны. Уже сейчас Офис Президента это объясняет не желанием сеять панику в стране.