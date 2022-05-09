Шмыгаль и Арестович – о том, будут ли выпускать мужчин за границу во время войны с рф

Украинским мужчинам не планируют разрешать выезд за границу, пока идет война с россией. Тем не менее, решение об снятии запрета на выезд зависит от позиции военных – так сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

Читайте также Шмыгаль: Ведем переговоры с крупнейшими мировыми компаниями о поставках бензина и дизеля

"Во время военного положения это не планируется. Здесь, на самом деле, военные принимают решения, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине".

Также на данную тему высказался советник офиса Президента Украины Алексей Арестович в беседе с журналистом Марком Фейгиным.