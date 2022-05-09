Шмыгаль и Арестович – о том, будут ли выпускать мужчин за границу во время войны с рф
Ответили независимо друг от друга
gov.ua
Украинским мужчинам не планируют разрешать выезд за границу, пока идет война с россией. Тем не менее, решение об снятии запрета на выезд зависит от позиции военных – так сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.
"Во время военного положения это не планируется. Здесь, на самом деле, военные принимают решения, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине".
Также на данную тему высказался советник офиса Президента Украины Алексей Арестович в беседе с журналистом Марком Фейгиным.
"Расширение категорий рассматривается всерьез. Я сторонник дифференцированного подхода к мобилизации в Украине и пересечению границы. Мы не нуждаемся во всех мужчинах, сидящих в Украине, мы нуждаемся только в тех, кто готов и хочет воевать. Таких людей предостаточно. Во власти идет широкая дискуссия".
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