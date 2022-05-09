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Шмыгаль и Арестович – о том, будут ли выпускать мужчин за границу во время войны с рф

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(2 голосов)

Ответили независимо друг от друга

Шмыгаль и Арестович – о том, будут ли выпускать мужчин за границу во время войны с рф

gov.ua

Новина українською

Украинским мужчинам не планируют разрешать выезд за границу, пока идет война с россией. Тем не менее, решение об снятии запрета на выезд зависит от позиции военных – так сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

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"Во время военного положения это не планируется. Здесь, на самом деле, военные принимают решения, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине".

Также на данную тему высказался советник офиса Президента Украины Алексей Арестович в беседе с журналистом Марком Фейгиным.

"Расширение категорий рассматривается всерьез. Я сторонник дифференцированного подхода к мобилизации в Украине и пересечению границы. Мы не нуждаемся во всех мужчинах, сидящих в Украине, мы нуждаемся только в тех, кто готов и хочет воевать. Таких людей предостаточно. Во власти идет широкая дискуссия".

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В статье: война с Россией Денис Шмыгаль Алексей Арестович
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Источник:
РБК

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Комментарии (3)
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FC Energy (Новая Каховка)
09.05.2022 в 10:03
Арестович дело говорит, если тянуть всех, как делают орки, будет деморализованная куча людей. Это просто факт. А вообще, выпускать нужно тех, кто поедет работать во благо Украины - ученых, спортсменов, моряков.. миллионы людей сидят без работы, доедая последние харчи. Сложный вопрос.
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uprise (Минск)
09.05.2022 в 10:19
И мужиком переодетых как бабы
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uprise (Минск)
09.05.2022 в 09:42
Вот теперь и станет ясно, кто настоящий мужчина, а кто гей.
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