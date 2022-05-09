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Еще 80 единиц техники. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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150 оккупантов навеки закончили свой поход

Еще 80 единиц техники. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 9 мая.

В графе «личный состав» за минувшие сутки прибавилось 150 оккупантов, в общей сложности эта цифра составляет 25650 убитых российских солдат.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1145 (+15 в сутки) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2764 (+23) ед,
  • артиллерийских систем – 513 (+4) ед,
  • РСЗО - 185 (+6) ед,
  • средства ПВО - 87(+1) ед,
  • самолетов – 199 (+0) ед,
  • вертолетов – 158 (+2) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1970 (+9) ед,
  • корабли /катера - 12 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17),
  • специальная техника - 41 (+2) ед,
  • крылатые ракеты – 94 (+2).

Генштаб отмечает, что самые большие потери противника в воскресенье, 8 мая, наблюдались на Авдеевском направлении.

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В статье: война с Россией геншта
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