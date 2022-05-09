Еще 80 единиц техники. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
150 оккупантов навеки закончили свой поход
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 9 мая.
В графе «личный состав» за минувшие сутки прибавилось 150 оккупантов, в общей сложности эта цифра составляет 25650 убитых российских солдат.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1145 (+15 в сутки) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2764 (+23) ед,
- артиллерийских систем – 513 (+4) ед,
- РСЗО - 185 (+6) ед,
- средства ПВО - 87(+1) ед,
- самолетов – 199 (+0) ед,
- вертолетов – 158 (+2) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1970 (+9) ед,
- корабли /катера - 12 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17),
- специальная техника - 41 (+2) ед,
- крылатые ракеты – 94 (+2).
Генштаб отмечает, что самые большие потери противника в воскресенье, 8 мая, наблюдались на Авдеевском направлении.
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