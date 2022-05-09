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"Вселенная под твоим сердцем". Игрок сборной Украины впервые станет отцом

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Украинец объявил о скором пополнении в семье

"Вселенная под твоим сердцем". Игрок сборной Украины впервые станет отцом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик впервые станет отцом.

Жена 24-летнего футболиста Юлия беременна. Эту прекрасную новость форвард сообщил в своей социальной сети.

"Вселенная под твоим сердцем", – написал Довбик под трогательной фотографией со своей возлюбленной. Пара поженилась летом 2020 года, хотя знакомы друг с другом были еще с первого класса.

Напомним, Довбик сейчас находится в расположении сборной Украину и готовится к решающему матчу квалификации ЧМ-2022 против Шотландии. Игра пройдет 1 июня в Глазго. В сезоне УПЛ 2021/22 форвард днепрян провел 17 матчей, в которых забил 14 голов и выполнил 4 ассиста.

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В статье: Украина Артем Довбик СК Днепр-1
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