В Москве в понедельник, 9 мая, проходит парад ко дню победы, который на россии возвели в ранг главного праздника.

Накануне анонсировался пролет авиации, при этом самолеты должны были сформировать в воздухе букву Z, ставшую символом вероломного нападения россии на Украину.

Но что-то пошло не так. Пресс-секретарь путина (хуйла) дмитрий песков объявил, что воздушная часть парада из-за погоды отменена.

Заметим, что ранее западные СМИ сообщали, что в параде впервые за 12 лет должен был принять участие президентский борт, использование которого предусмотрено в случае ядерного удара. Таким образом, отмечали на Западе, путин хотели послать сигнал о серьезности своих намерений применить оружие массового поражения.