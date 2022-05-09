Воздушную часть парада в москве отменили
Небо против рашистских символов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Москве в понедельник, 9 мая, проходит парад ко дню победы, который на россии возвели в ранг главного праздника.
Накануне анонсировался пролет авиации, при этом самолеты должны были сформировать в воздухе букву Z, ставшую символом вероломного нападения россии на Украину.
Но что-то пошло не так. Пресс-секретарь путина (хуйла) дмитрий песков объявил, что воздушная часть парада из-за погоды отменена.
Заметим, что ранее западные СМИ сообщали, что в параде впервые за 12 лет должен был принять участие президентский борт, использование которого предусмотрено в случае ядерного удара. Таким образом, отмечали на Западе, путин хотели послать сигнал о серьезности своих намерений применить оружие массового поражения.
Популярное сейчас
- Гол Миколенко, дебют Лунина, голевые Зинченко и Малиновского. Главные новости за 8 мая
- Подоляк: ВСУ прилагают сверхусилия, чтобы деблокировать Азовсталь
- Под Харьковом с поцелуями встретили ВСУ – освободили Циркуны
- Россияне перегруппировывают войска в Приднестровье - Генштаб ВСУ
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО