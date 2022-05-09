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Воздушную часть парада в москве отменили

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Небо против рашистских символов

Воздушную часть парада в москве отменили

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Москве в понедельник, 9 мая, проходит парад ко дню победы, который на россии возвели в ранг главного праздника.

Накануне анонсировался пролет авиации, при этом самолеты должны были сформировать в воздухе букву Z, ставшую символом вероломного нападения россии на Украину.

Но что-то пошло не так. Пресс-секретарь путина (хуйла) дмитрий песков объявил, что воздушная часть парада из-за погоды отменена.

Заметим, что ранее западные СМИ сообщали, что в параде впервые за 12 лет должен был принять участие президентский борт, использование которого предусмотрено в случае ядерного удара. Таким образом, отмечали на Западе, путин хотели послать сигнал о серьезности своих намерений применить оружие массового поражения.

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В статье: война с Россией
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