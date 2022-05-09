путин на параде кормил россиян сказками об угрозе НАТО
Ничего нового и интересного
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наконец-то это произошло. Президент страны-агрессора владимир путин (хуйло) выступил на параде ко дню победы. Многие ожидали, что в своем выступлении кремлевский дед объявит о войне Украине, мобилизации или еще что-то зловещее. Но все обошлось банальными сказками и оправданиями начала полномасштабного вторжения в Украину.
По словам Хуйла, «россия дала предупредительный отпор агрессии, это было единственное правильное решение».
«Страны НАТО не захотели нас услышать, у них были совершенно другие планы, велась подготовка нападения на Крым, альянс начал военное освоение прилегающих к нам территорий, все говорило о том, что столкновение с неонацистами будет неизбежным», заявил Путин.
Следует напомнить, что в декабре хуйло требовал от НАТО не только отказаться от поддержки Украины, но и вывести войска из стран Восточной Европы, являющихся членами Альянса с 1997 года.
Также глава кремля заявил, что «ополченцы Донбасса и российские военные сражаются на своей земле». То есть, Путин в своей голове уже присвоил временно оккупированные территории Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей и АР Крым.
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