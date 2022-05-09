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путин на параде кормил россиян сказками об угрозе НАТО

Общие новости
(1 голосов)

Ничего нового и интересного

путин на параде кормил россиян сказками об угрозе НАТО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наконец-то это произошло. Президент страны-агрессора владимир путин (хуйло) выступил на параде ко дню победы. Многие ожидали, что в своем выступлении кремлевский дед объявит о войне Украине, мобилизации или еще что-то зловещее. Но все обошлось банальными сказками и оправданиями начала полномасштабного вторжения в Украину.

По словам Хуйла, «россия дала предупредительный отпор агрессии, это было единственное правильное решение».

«Страны НАТО не захотели нас услышать, у них были совершенно другие планы, велась подготовка нападения на Крым, альянс начал военное освоение прилегающих к нам территорий, все говорило о том, что столкновение с неонацистами будет неизбежным», заявил Путин.

Следует напомнить, что в декабре хуйло требовал от НАТО не только отказаться от поддержки Украины, но и вывести войска из стран Восточной Европы, являющихся членами Альянса с 1997 года.

Также глава кремля заявил, что «ополченцы Донбасса и российские военные сражаются на своей земле». То есть, Путин в своей голове уже присвоил временно оккупированные территории Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей и АР Крым.

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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Комментарии (8)
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Динамист (Киев)
09.05.2022 в 13:12
Боже............. яке воно кончене
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aleks68
09.05.2022 в 12:08
е.....й плешивый недомерок.пора на свалку
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Черноморчик (Одесса )
09.05.2022 в 11:40
когда оно уже сдохнет ?
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0
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football_soccer (Украина)
09.05.2022 в 12:34
ничего не изменится. Только морда будет другая . Они там все пропитаны украинофобией и жаждой крови к нам и ко всему живому в принципе.
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
09.05.2022 в 11:32
Хворий маразматик
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+1
0
avatar
uprise (Минск)
09.05.2022 в 11:05
Какие угрозы? НАТО давно подтвердило свою беспомощность и бесполезность!
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0
-2
Algrab (Костопiль)
09.05.2022 в 11:25
п н х, уйобок.
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+2
0
aleks68
09.05.2022 в 12:06
иди-ка .... вместе со своим бульбо фюрером
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+1
0

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