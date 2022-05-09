Четыре ракетных удара – россияне обстреляли Одесскую область

9 мая российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Одесской области. Речь идет о ракетах класса "Оникс" из комплекса "Бастион".

Орки выпустили их с территории незаконно аннексированного украинского Крыма. Об этом сообщает Оперативное Командование "Юг".

"По Одесщине нанесен ракетный удар 4 ракетами типа "Оникс" из ракетного комплекса "Бастион". Враг продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и оказывать психологическое давление на гражданское население. Но очень высока вероятность продолжения ракетных атак по региону. Не пренебрегайте предупреждениями об опасности. Будьте бдительны и осторожны".