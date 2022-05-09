"Save Mariupol". Ультрас Динамо Загреб призвали спасти украинский город
Спасите Мариуполь!
Фото: ФК Динамо Загреб
Ультрас загребского "Динамо" во время матча с "Осиеком" (3:0) в рамках чемпионата Хорватии выразили солидарность с украинскими защитниками.
Фанаты хорватского клуба вывесили баннер "Save Mariupol" с призывом спасти украинских бойцов и мирных жителей с города.
Ранее "Азов" озвучил потери россиян во время блокады Мариуполя.
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