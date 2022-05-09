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"Save Mariupol". Ультрас Динамо Загреб призвали спасти украинский город

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Спасите Мариуполь!

"Save Mariupol". Ультрас Динамо Загреб призвали спасти украинский город

Фото: ФК Динамо Загреб

Новина українською

Ультрас загребского "Динамо" во время матча с "Осиеком" (3:0) в рамках чемпионата Хорватии выразили солидарность с украинскими защитниками.

Фанаты хорватского клуба вывесили баннер "Save Mariupol" с призывом спасти украинских бойцов и мирных жителей с города.

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"Save Mariupol". Ультрас Динамо Загреб призвали спасти украинский город - изображение 1

Ранее "Азов" озвучил потери россиян во время блокады Мариуполя.

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В статье: Динамо (Загреб) война с Россией
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