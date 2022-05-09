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Один из лучших наших летчиков. Погиб заместитель командующего ВМС Украины по авиации

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Вечная память героям

Один из лучших наших летчиков. Погиб заместитель командующего ВМС Украины по авиации

Думская

Новина українською

Бывший командир 10-й Сакской бригады морской авиации Военно-морских сил Украины полковник Игорь Бедзай погиб 7 мая, сражаясь с российскими оккупантами. Об этом сообщает директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут у себя в Facebook.

"В 2014-м году полковник Бедзай был чуть ли не единственным из всего командования флота, кто проявил лидерство и решимость — пока все ждали мифические "приказы из Киева", он организовал личный состав, подготовил технику, и на глазах оккупантов перегнал всю исправную авиацию на континентальную часть. А на следующий день повторил это с тем, что не смогло улететь в первый день".

"Фактически благодаря лидерству Игоря Владимировича мы сохранили морскую авиацию. Он погиб при выполнении боевого задания, в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты российского истребителя. Погиб в небе, которое любил и защищал".

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В статье: война с Россией Герои Украины
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Источник:
Тарас Чмут Facebook

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