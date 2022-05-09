Один из лучших наших летчиков. Погиб заместитель командующего ВМС Украины по авиации
Вечная память героям
Думская
Бывший командир 10-й Сакской бригады морской авиации Военно-морских сил Украины полковник Игорь Бедзай погиб 7 мая, сражаясь с российскими оккупантами. Об этом сообщает директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут у себя в Facebook.
"В 2014-м году полковник Бедзай был чуть ли не единственным из всего командования флота, кто проявил лидерство и решимость — пока все ждали мифические "приказы из Киева", он организовал личный состав, подготовил технику, и на глазах оккупантов перегнал всю исправную авиацию на континентальную часть. А на следующий день повторил это с тем, что не смогло улететь в первый день".
"Фактически благодаря лидерству Игоря Владимировича мы сохранили морскую авиацию. Он погиб при выполнении боевого задания, в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты российского истребителя. Погиб в небе, которое любил и защищал".
Популярное сейчас
- Шмыгаль и Арестович – о том, будут ли выпускать мужчин за границу во время войны с рф
- Россияне сосредоточили 19 БТГр в Белгородской области, готовят наступление возле Изюма - Генштаб
- Гол Миколенко, дебют Лунина, голевые Зинченко и Малиновского. Главные новости за 8 мая
- Надежда для украинцев и символ страха для врагов. Сегодня полк Азов отмечает свой День рождения
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО