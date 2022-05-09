Исполком УАФ перенес конгресс и выборы президента организации
Андрей Павелко - единственный кандидат
Фото: footballua.tv/ автор неизвестен
Украинская ассоциация футбола из-за войны перенесла свой конгресс, на котором должны были состояться выборы президента, сообщает Tribuna.com.
После начала войны руководство УАФ остановило футбол в стране, перешло на работу в режиме координационного штаба и решило не проводить выборы президента. Об этом ассоциация не объявляла на официальном сайте.
Решение не проводить конгресс принял исполком УАФ. Единственным кандидатом на выборах должен был стать действующий руководитель ассоциации Андрей Павелко.
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Источник:Tribuna.com
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