Вингер Шахтера подколол россиян за парад в москве без авиации
Футболист с юмором
Фото: ФК Шахтер Донецк
Вингер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик подколол россиян из-за парада в Москве без самолетов.
"Что-то сегодня нелетная погода ", - опубликовал украинец сторис в своем Instagram.
Отметим, что сегодня, в понедельник, в москве парад в честь 9 мая на красной площади прошел без участия авиации. Пролет самолетов отменили в последний момент. Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков объяснил отсутствие воздушной части на параде плохой погодой.
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Скриншот: instagram.com/mmudryk10
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