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Вингер Шахтера подколол россиян за парад в москве без авиации

Общие новости
(2 голосов)

Футболист с юмором

Вингер Шахтера подколол россиян за парад в москве без авиации

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик подколол россиян из-за парада в Москве без самолетов.

"Что-то сегодня нелетная погода ", - опубликовал украинец сторис в своем Instagram.

Отметим, что сегодня, в понедельник, в москве парад в честь 9 мая на красной площади прошел без участия авиации. Пролет самолетов отменили в последний момент. Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков объяснил отсутствие воздушной части на параде плохой погодой.

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Вингер Шахтера подколол россиян за парад в москве без авиации - изображение 1
Скриншот: instagram.com/mmudryk10
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В статье: Шахтер (Донецк) война с Россией Михаил Мудрик
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