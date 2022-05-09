Вингер Шахтера подколол россиян за парад в москве без авиации

Вингер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик подколол россиян из-за парада в Москве без самолетов.

"Что-то сегодня нелетная погода ", - опубликовал украинец сторис в своем Instagram.

Отметим, что сегодня, в понедельник, в москве парад в честь 9 мая на красной площади прошел без участия авиации. Пролет самолетов отменили в последний момент. Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков объяснил отсутствие воздушной части на параде плохой погодой.

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Скриншот: instagram.com/mmudryk10