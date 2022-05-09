"Никаких причин, кроме болезненных имперских амбиций рф". Подоляк – о лжи путина во время парада

Советник Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ложь президента страны-агрессора владимира путина во время парада в Москве.

"Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на россию. Украина не планировала атаковать Крым. российские военные гибнут, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую. В этой войне не было никаких рациональных причин, кроме болезненных имперских амбиций россии".

Напомним, сегодня, 9 мая, путин заявил, что НАТО и Украина готовились к "карательной операции на Донбассе, к вторжению на российские исторические земли, включая Крым".