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Эвакуационная колонна попала под обстрел в Запорожской области

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Люди на своих авто пытались выехать из Мелитополя

Эвакуационная колонна попала под обстрел в Запорожской области

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Эвакуационная колонна, которая выехала из Мелитополя и ехала в Запорожье через Орехов, попала под обстрел.

Про это в прямом эфире канала Прямой рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, слова которого передает Укринформ.

"Те, кто ехал через Орехов вчера, потратили на дорогу 12 часов, попали под обстрел, а ехавшие через Васильевку - они уже третий день стоят на фашистском блокпосте и решисты их не пропускают в сторону Запорожья. В этой колонне есть дети, женщины, пожилые люди", - сказал мэр.

По словам Федорова, сегодня более 60% жителей Мелитополя покинули город. Речь идет примерно о 60-70 тысячах человек.

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"Сегодня большой запрос на эвакуацию и на выезд из города, но это, к сожалению, почти невозможно. Централизованную эвакуацию россияне нам не согласовывают уже почти месяц", - подчеркнул Федоров.

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В статье: война с Россией
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