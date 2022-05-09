В Николаеве стала появляться техническая вода. Но пить ее нельзя
Идет промывка системы
фото из свободных источников
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в Николаеве уже стала появляться вода, и напомнил, что ее ни в коем случае нельзя пить.
Видео было опубликовано в понедельник, 9 мая, в телеграм-канале главы ОВА.
"Новая неделя рабочая, солнышко, вода потекла в кранах потихонечку.
Пить ее нельзя ни в коем случае!
Мы скажем, когда можно будет. Когда смешаем ее полностью, сейчас идет промывка системы. Это техническая вода, ее ни в коем случае нельзя пить, можно загреметь в "инфекционку", - сказал он.
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