В Николаеве стала появляться техническая вода. Но пить ее нельзя

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в Николаеве уже стала появляться вода, и напомнил, что ее ни в коем случае нельзя пить.

Видео было опубликовано в понедельник, 9 мая, в телеграм-канале главы ОВА.

"Новая неделя рабочая, солнышко, вода потекла в кранах потихонечку. Пить ее нельзя ни в коем случае! Мы скажем, когда можно будет. Когда смешаем ее полностью, сейчас идет промывка системы. Это техническая вода, ее ни в коем случае нельзя пить, можно загреметь в "инфекционку", - сказал он.