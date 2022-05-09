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Оккупанты сосредоточили в Черном море до 50 ракет Калибр: Минобороны предупредило об угрозе

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В акватории Черного моря сосредоточено 7 носителей ракет

Оккупанты сосредоточили в Черном море до 50 ракет Калибр: Минобороны предупредило об угрозе

Getty Images

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В Минобороны Украины предупреждают об угрозе дальнейшего применения россией крылатых ракет из акватории Черного моря.

Об этом на брифинге сообщил спикер министерства Украины Александр Мотузяник. Его слова передает УНИАН.

"В акватории Черного моря на сегодняшний день находится уже семь носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Их суммарный ракетный залп может составлять до 50 ракет", – отметил он.

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По словам Мотузяника, сохраняется опасность и нанесения россией ракетных ударов по Киеву и области:

"Мы знаем о тактических ракетных комплексах типа "Искандер", находящихся на территории республики беларусь, также нам известно о семи кораблях, находящихся в акватории Черного и Азовского морей, несущих крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", которыми также россия может наносить ракетные удары по всей территории Украины".

Представитель Минобороны добавил, что ни одна из территорий Украины от ракетных ударов не застрахована, и призвал не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.

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В статье: война с Россией
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