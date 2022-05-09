Найдите 5 отличий. Шмыгаль в Одессе встретился с главой Евросовета Шарлем Мишелем

Президент Европейского Совета Шарль Мишель 9 мая посетил Одессу. В город вместе с делегацией приехал и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

О поездке Шарль Мишель сообщил на своей странице в Twitter.

"Я приехал отпраздновать день Европы в Одессу, в город, где Пушкин сказал, что здесь "можно почувствовать Европу“. И где сегодня украинский народ защищает свои памятники от пуль и ракет, а также свободу от российской агрессии. Вы не одиноки. ЕС поддерживает вас", — написал президент Европейского Совета.

Напомним, что россия 9 мая нанесла удар по Одесской области четырьмя ракетами типа Оникс. Обстрел велся из оккупированного Крыма. По данным военных, снаряды были выпущены из ракетного комплекса "Бастион". Пострадавших среди гражданских нет.