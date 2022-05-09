  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Госспецсвязь рассказала, почему отключили каналы Прямой, Эспрессо и 5 от "Единого марафона"
В тренде

Госспецсвязь рассказала, почему отключили каналы Прямой, Эспрессо и 5 от "Единого марафона"

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Кивают на СНБО, но деталей не сообщают

Госспецсвязь рассказала, почему отключили каналы Прямой, Эспрессо и 5 от "Единого марафона"

Новина українською

Власти отключили телеканалы "Эспрессо", "5" и "Прямой" от цифрового эфира во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом в своем ответе сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации на запрос журналистов "Детектор медіа"

"В начале марта СНБО принял решение о трансляции телемарафона "Единые новости" (решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения", введенное в действие Указом Президента Украины от 19.03). 2022, № 152).

Цель этого решения – обеспечить людей доступом к правдивой, объективной и проверенной официальной информации о ходе войны и ситуации в стране. Доступ к этому телемарафону имел и имеет все каналы любой формы собственности. Концерн выполняет это решение: на всех имеющихся частотах вещания в соответствии с установленным графиком вещания идет трансляция телемарафона "Единые новости", - говорится в ответе Госспецсвязи.

Отмечается, что журналисты направили запрос 4 апреля, а ответ получили 9 мая. Они спросили у Госспецсвязи, кто конкретно принял решение об отключении телеканалов из цифрового эфира и чем мотивировали такое решение.

В ответе на запрос Госспецсвязи сообщили, что часть актов, принимаемых государственным Концерном РРТ имеет ограниченный доступ в связи с положениями военного положения.

"Детектор медиа" также 16 апреля обратились с запросами в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания и Министерства культуры и информационной политики. По состоянию на 9 мая редакция ответа не получила.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
LEVgcUqs (Чернігів)
09.05.2022 в 19:25
Себе б повідключали.
Ответить
0
-1
aleks68
09.05.2022 в 19:17
у зелёных дол.....ов всё как всегда
Ответить
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
09.05.2022 в 18:53
Скажіть що відключили, бо то канали пороха. Морочать сраку.
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде