Легендарный Джереми Кларксон из Top Gear передал Украине три внедорожника - ФОТО
Легенда не осталась в стороне
instagram.com/jeremyclarkson1
Известный британский журналист и ведущий Джереми Кларксон, специализирующийся на автомобильной тематике (экс-ведущий "Top Gear") не остался в стороне от событий в Украине.
Кларксон вместе со своей командой из нового шоу Diddly Squat Farm, также известного как "Ферма Кларксона", организовал сбор средств на автомобили повышенной проходимости. Автомобили будут эвакуировать мирных жителей из зоны боевых действий. Для этого их оснастили внедорожной резиной и лебедками.
На собранные деньги Кларксон купил машины Ford Ranger, Mazda BT-50 и Toyota Hilux. На этих выходных команда ведущего перегнала в Украину авто, загрузив их гуманитарной помощью.
Отметим, что ведущий с первых дней войны поддерживает Украину и осуждает российскую агрессию. В частности, он критиковал путина и российского гонщика "Формулы-1" Никиту Мазепина.
Популярное сейчас
- Эпопея завершена. Холанд определился с клубом, в котором продолжит карьеру
- Воздушную часть парада в москве отменили
- В Херсоне орки отбирают у людей квартиры, а у себя на россии – проводят скрытую мобилизацию
- Россияне проводят принудительную мобилизацию жителей Запорожской и Херсонской областей
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО