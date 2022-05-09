Легендарный Джереми Кларксон из Top Gear передал Украине три внедорожника - ФОТО

Известный британский журналист и ведущий Джереми Кларксон, специализирующийся на автомобильной тематике (экс-ведущий "Top Gear") не остался в стороне от событий в Украине.

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Кларксон вместе со своей командой из нового шоу Diddly Squat Farm, также известного как "Ферма Кларксона", организовал сбор средств на автомобили повышенной проходимости. Автомобили будут эвакуировать мирных жителей из зоны боевых действий. Для этого их оснастили внедорожной резиной и лебедками.

На собранные деньги Кларксон купил машины Ford Ranger, Mazda BT-50 и Toyota Hilux. На этих выходных команда ведущего перегнала в Украину авто, загрузив их гуманитарной помощью.

Отметим, что ведущий с первых дней войны поддерживает Украину и осуждает российскую агрессию. В частности, он критиковал путина и российского гонщика "Формулы-1" Никиту Мазепина.