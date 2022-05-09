Лента.ру опубликовала заметку "путин превратился в жалкого диктатора и параноика" — и еще 20 таких новостей

На сайте "Лента.ру" – одном из самых посещаемых новостных сайтов в россии – утром 9 мая были размещены несколько материалов с резкой критикой войны в Украине и российских властей.

Это были новости с заголовками "путин развязал одну из кровопролитных войн 21 века", "владимир путин превратился в жалкого диктатора и параноика", "Российская элита больна кумовством и лизоблюдством", а также статья "Войной легче прикрыть провалы в экономике. путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет россию в пропасть".

Хотя сейчас они уже пропали с сайта, копия главной страницы сохранилась в веб-архиве.

Все они начинались с дисклеймера о том, что "этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей".

В постскриптуме к статьям за публикацию брали ответственность руководитель отделов "Экономика" и "Среда обитания" Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова.

Источник в издании подтверждают, что это сделали их сотрудники, заменив текст в других уже опубликованных новостях.