Паралимпийская сборная Украины - в полуфинале Чемпионата мира

На чемпионате мира, проходящем в испанском городе Салоу, паралимпийская сборная Украины пробилась в полуфинал.

В предыдущих матчах турнира "сине-желтые" одержали три победы и заняли первое место в группе D. В четвертьфинале сборная Украины уверенно победила команду Ирландии — 5:1.

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В составе паралимпийской сборной Украины по футболу выступают Константин Симашко, Богдан Дембик, Иван Доненко, Ярослав Черныш, Артем Шеремет, Сергей Беденок, Станислав Подольский, Артем Красильников, Виталий Трушев, Богдан Кулинич, Иван Шкварло, Виталий Романчук, Олег. Тренеры – Сергей Овчаренко и Тарас Дутко.

Матчи полуфинала пройдут через три дня – 12 мая.