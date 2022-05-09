Bloomberg: ЕС может смягчить нефтяные санкции против России в шестом пакете

Европейский союз может смягчить нефтяные санкции против России в шестом пакете. В частности, отказаться от плана полностью запретить морские поставки на танкерах.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

По данным издания, Евросоюз откажется от идеи запрета на поставки российской нефти третьим странам танкерами, которые принадлежат странам ЕС. При этом запрет на страхование таких судов все еще остается на столе и является серьезным препятствием для экспорта.

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Как отмечает Bloomberg, на исключение запрета поставок в третьи страны настаивает Греция, экономика которой сильно зависит от судоходства. Эта мера еще сильнее ударила бы по экспорту российской нефти с учетом того, что Греции надлежит более четверти мировых нефтяных танкеров по вместимости.

Впрочем, также издание отмечается, что даже в нынешнем виде санкции усложнят жизнь России, поскольку запрет на страхование будет распространяться на подавляющее большинство мирового флота нефтяных танкеров, которые перевозят российскую нефть. Запрет сделает практически невозможным выплаты страхового покрытия, например, в случае разлива нефти.

Отмечается, что Европейский союз все еще обсуждает шестой пакет санкций, пытаясь преодолеть возражения Венгрии против эмбарго на российскую нефть.