Оккупанты из "боевого резерва" рф уже дают показания СБУ - ВИДЕО

Служба безопасности Украины получила свидетельства пленных российских оккупантов, мобилизованных в апреле.

Пленные оккупанты сообщили, что им обещали большие деньги и относительно спокойные задачи: разбирать завалы и приводить в порядок улицы в так называемых "Л/ДНР", переносить и грузить убитых и раненых, а также дежурить на блокпостах.

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В то же время всех "резервистов" шлют в самые горячие боевые точки.

СБУ отмечает, что на видео – бойцы из полка "БАРС 7" из РФ. Это специальное подразделение оккупантов, сформированное на базе Южного военного округа за несколько месяцев перед началом широкомасштабного вторжения в Украину.