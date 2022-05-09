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Оккупанты из "боевого резерва" рф уже дают показания СБУ - ВИДЕО

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Рассказывают традиционную историю

Оккупанты из "боевого резерва" рф уже дают показания СБУ - ВИДЕО

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Служба безопасности Украины получила свидетельства пленных российских оккупантов, мобилизованных в апреле.

Пленные оккупанты сообщили, что им обещали большие деньги и относительно спокойные задачи: разбирать завалы и приводить в порядок улицы в так называемых "Л/ДНР", переносить и грузить убитых и раненых, а также дежурить на блокпостах.

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В то же время всех "резервистов" шлют в самые горячие боевые точки.

СБУ отмечает, что на видео – бойцы из полка "БАРС 7" из РФ. Это специальное подразделение оккупантов, сформированное на базе Южного военного округа за несколько месяцев перед началом широкомасштабного вторжения в Украину.

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В статье: война с Россией
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