Потери противника превышают показатели комплектования - сводка Генштаба ВСУ за 9 мая

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об общей ситуации на фронте по состоянию на 18:00 9 мая.

Противник проводит наступательные действия на Востоке нашего государства с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины.

На Слобожанском направлении враг наступательных действий не производил. Ведет оборону. Основные усилия продолжает сосредоточиваться на недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины.

На Изюмском направлении идет пополнение запасов материально-технических средств, подготовка подразделений для проведения дальнейших наступательных действий на направлениях Изюм - Барвенково и Изюм - Славянск. Противник ведет воздушную разведку.

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На Северодонецком направлении идет бой за Рубежное. Противник пытается улучшить тактическое положение, овладеть городом и создать благоприятные условия для дальнейшего развития наступательных действий в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк. Совершил неудачную попытку штурма населенного пункта Воеводовка. Отошел на ранее занятые позиции.

На Лиманском направлении пытается с боем продвинуться в районах населенных пунктов Александровка и Шандриголово.

На Бахмутском направлении безуспешно вел боевые действия в районе населённого пункта Тошковка.

На Авдеевском направлении пытается улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Новоселовка, Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое. Боевые действия продолжаются.

На Новопавловском, Запорожском, Южнобужском и Таврическом направлениях определенные подразделения противника проводят перегруппировку войск с целью подготовки к дальнейшим активным действиям.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота России продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и ведению разведки.

Практически вдоль всей линии столкновения противник продолжает применять все имеющиеся средства артиллерии и авиацию для обстрела позиций наших войск, разрушения гражданской и военной инфраструктуры. В городе Мариуполь, несмотря на объявленный режим тишины, возобновил обстрелы и штурмовые действия завода Азовсталь.

На временно захваченных территориях Украины противником продолжается проведение мер административно-полицейского режима. Осуществлена ​​имитация празднования так называемого дня победы для российских средств массовой информации в отдельных захваченных населенных пунктах.

Потери противника превышают показатели комплектования, что оказывает значительное влияние на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины.