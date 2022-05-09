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Венгрия не будет голосовать за нефтяное эмбарго против России - МИД

Общие новости
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Шестой пакет санкций против России продолжает обсуждаться

Венгрия не будет голосовать за нефтяное эмбарго против России - МИД

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Венгрия не изменила свою позицию по нефтяному эмбарго против России и настаивает, что не готова его поддержать несмотря на продолжающиеся в последние дни сложные переговоры и предложенные ей уступки, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HVG.hu.

"Венгрия не будет голосовать за инициативу Еврокомиссии по санкциям против России, поскольку она создает проблему для Венгрии и не содержит предложения по ее решению", - заявил Сийярто.

Он повторил слова премьер-министра Виктора Орбана о том, что предложение Еврокомиссии похоже на атомную бомбу для венгерской экономики и уничтожит ее стабильное энергоснабжение.

Сийярто добавил, что географическое положение страны, транспортные пути, расположение и наличие нефтегазовых месторождений определяют безопасность энергоснабжения Венгрии.

Напомним, что почти две трети нефти, получаемой Венгрией, происходит из России.

В течение нескольких дней послы ЕС обсуждают, но так и не могут прийти к согласию по поводу шестого пакета антироссийских санкций. Он предусматривает постепенное введение запрета на закупку российской нефти.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.05.2022 в 23:09
А що важко на тих дикунів накласти ембарго? Країна без виходу до моря, наприклад.
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EasyRider (Dnipro)
09.05.2022 в 21:54
Редактор, не тупи: премьер-министр и глава МИД - это разные должности. И сийярто - не премьер
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