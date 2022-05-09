Венгрия не будет голосовать за нефтяное эмбарго против России - премьер-министр Сийярто

Венгрия не изменила свою позицию по нефтяному эмбарго против России и настаивает, что не готова его поддержать несмотря на продолжающиеся в последние дни сложные переговоры и предложенные ей уступки, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HVG.hu.

"Венгрия не будет голосовать за инициативу Еврокомиссии по санкциям против России, поскольку она создает проблему для Венгрии и не содержит предложения по ее решению", - заявил Сийярто.

Он повторил слова премьер-министра Виктора Орбана о том, что предложение Еврокомиссии похоже на атомную бомбу для венгерской экономики и уничтожит ее стабильное энергоснабжение.

Сийярто добавил, что географическое положение страны, транспортные пути, расположение и наличие нефтегазовых месторождений определяют безопасность энергоснабжения Венгрии.

Напомним, что почти две трети нефти, получаемой Венгрией, происходит из России.

В течение нескольких дней послы ЕС обсуждают, но так и не могут прийти к согласию по поводу шестого пакета антироссийских санкций. Он предусматривает постепенное введение запрета на закупку российской нефти.