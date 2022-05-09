Макрон предлагает создать новое "европейское политическое сообщество" с Украиной и Британией
Так как вступление Украины в ЕС может затянуться
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на конференции Евросоюза о будущем Европы в Страсбурге, что возможное получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС не означает, что страна скоро вступит в союз.
В то же время, он предложил создать вокруг ЕС более широкое политическое сообщество демократических государств.
"Мы знаем, что процесс вступления в ЕС может занять многие годы и даже десятилетия. Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континент", – сказал Макрон.
Чтобы не снижать стандарты для стран-кандидатов, французский президент предложил создать "европейское политическое сообщество", в котором страны, не входящие в ЕС, в том числе Украина и Британия, присоединились бы к "европейскому ядру ценностей".
"Это наша историческая обязанность... Присоединение к нему не обязательно предопределит будущее членство в ЕС. И он не будет закрыт для тех, кто его [ЕС] покинул", – намекнул он на Британию.
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