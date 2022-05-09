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Макрон предлагает создать новое "европейское политическое сообщество" с Украиной и Британией

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Так как вступление Украины в ЕС может затянуться

Макрон предлагает создать новое "европейское политическое сообщество" с Украиной и Британией

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на конференции Евросоюза о будущем Европы в Страсбурге, что возможное получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС не означает, что страна скоро вступит в союз.

В то же время, он предложил создать вокруг ЕС более широкое политическое сообщество демократических государств.

"Мы знаем, что процесс вступления в ЕС может занять многие годы и даже десятилетия. Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континент", – сказал Макрон.

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Чтобы не снижать стандарты для стран-кандидатов, французский президент предложил создать "европейское политическое сообщество", в котором страны, не входящие в ЕС, в том числе Украина и Британия, присоединились бы к "европейскому ядру ценностей".

"Это наша историческая обязанность... Присоединение к нему не обязательно предопределит будущее членство в ЕС. И он не будет закрыт для тех, кто его [ЕС] покинул", – намекнул он на Британию.

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В статье: война с Россией
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