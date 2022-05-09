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"Спасибо деду за победу!" Ломаченко продолжает черпать хейт в соцсетях

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(2 голосов)

Трудно понять, что творится в голове у Васи

"Спасибо деду за победу!" Ломаченко продолжает черпать хейт в соцсетях

instagram.com/lomachenkovasiliy

Новина українською

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) поздравил своих фанатов с 9 мая.

На своей странице в Instagram боксеропубликовал соответствующие фото в военной форме из родного Белгород-Днестровского.

Ломаченко подписал снимки традиционным для кремля пропагандистским штампом. "Спасибо деду за победу! С Днем победы!" – написал боксер.

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Естественно, Василий черпанул много хейта в комментариях, который, судя по всему, его не смущает.

Видимо, он живет в своем, понятном только ему мире.

После начала войны Ломаченко постил голубя мира с российским и украинским флагами. А потом неоднозначно поздравил всех с Пасхой.

В то же время, он вступил в ряды территориальной обороны города и отказался от поединка с австралийским чемпионом Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Динамо-машина (Киев)
09.05.2022 в 20:26
Ватник. Он был бы не против в рашке жить, если бы она оккупировала Одесщину без боя и не бомбили его город. Он гражданин Белгород-Днестровского, с этим же флагом он и был после последнего боя.
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