"Спасибо деду за победу!" Ломаченко продолжает черпать хейт в соцсетях
Трудно понять, что творится в голове у Васи
instagram.com/lomachenkovasiliy
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) поздравил своих фанатов с 9 мая.
На своей странице в Instagram боксеропубликовал соответствующие фото в военной форме из родного Белгород-Днестровского.
Ломаченко подписал снимки традиционным для кремля пропагандистским штампом. "Спасибо деду за победу! С Днем победы!" – написал боксер.
Естественно, Василий черпанул много хейта в комментариях, который, судя по всему, его не смущает.
Видимо, он живет в своем, понятном только ему мире.
После начала войны Ломаченко постил голубя мира с российским и украинским флагами. А потом неоднозначно поздравил всех с Пасхой.
В то же время, он вступил в ряды территориальной обороны города и отказался от поединка с австралийским чемпионом Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).
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