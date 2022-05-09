  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ким: Некоторые российские пилоты часто отстреливались специально в поле
В тренде

Ким: Некоторые российские пилоты часто отстреливались специально в поле

Общие новости
Обновлено
(4 голосов)

Есть, оказывается, и там умные люди

Ким: Некоторые российские пилоты часто отстреливались специально в поле

Фото: APA

Новина українською

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что, согласно радиоперехватам, в оккупационной армии есть пилоты, которые вместо поражения заданных целей стреляют в поле.

Читайте такжеКим: Пока перспектив нападения на Николаев нет

"По перехватам есть такая информация у нас, что, оказывается, некоторые россияне, умеющие думать, в частности это пилоты, часто отстреливались специально в поле, чтобы не выполнять преступные приказы.

Спасибо! Оказывается, и такие люди там есть. Так и поступайте" , – сказал Ким.

Также он сказал, что легион "Свобода России" "имеет место быть, развивается хорошими темпами, скоро это будет серьезное движение".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде