Ким: Некоторые российские пилоты часто отстреливались специально в поле
Есть, оказывается, и там умные люди
Фото: APA
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что, согласно радиоперехватам, в оккупационной армии есть пилоты, которые вместо поражения заданных целей стреляют в поле.
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"По перехватам есть такая информация у нас, что, оказывается, некоторые россияне, умеющие думать, в частности это пилоты, часто отстреливались специально в поле, чтобы не выполнять преступные приказы.
Спасибо! Оказывается, и такие люди там есть. Так и поступайте" , – сказал Ким.
Также он сказал, что легион "Свобода России" "имеет место быть, развивается хорошими темпами, скоро это будет серьезное движение".
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