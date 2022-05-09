Ким: Некоторые российские пилоты часто отстреливались специально в поле

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что, согласно радиоперехватам, в оккупационной армии есть пилоты, которые вместо поражения заданных целей стреляют в поле.

"По перехватам есть такая информация у нас, что, оказывается, некоторые россияне, умеющие думать, в частности это пилоты, часто отстреливались специально в поле, чтобы не выполнять преступные приказы.

Спасибо! Оказывается, и такие люди там есть. Так и поступайте" , – сказал Ким.