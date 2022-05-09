Украина заполнила финальную часть опросника для статуса кандидата ЕС
Процесс идет
t.me/V_Zelenskiy_official
Украина заполнила вторую часть анкеты-опроса для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в понедельник в Telegram.
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Зеленский рассказал, что продемонстрировал вторую часть заполненного опросника на видеовстрече с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.
Президент поблагодарил за четкие сигналы поддержки "на этом важном для нас пути".
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