Украина заполнила финальную часть опросника для статуса кандидата ЕС

Украина заполнила вторую часть анкеты-опроса для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в понедельник в Telegram.

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Зеленский рассказал, что продемонстрировал вторую часть заполненного опросника на видеовстрече с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Президент поблагодарил за четкие сигналы поддержки "на этом важном для нас пути".