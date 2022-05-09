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Украина заполнила финальную часть опросника для статуса кандидата ЕС

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Украина заполнила финальную часть опросника для статуса кандидата ЕС

t.me/V_Zelenskiy_official

Новина українською

Украина заполнила вторую часть анкеты-опроса для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в понедельник в Telegram.

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Зеленский рассказал, что продемонстрировал вторую часть заполненного опросника на видеовстрече с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Президент поблагодарил за четкие сигналы поддержки "на этом важном для нас пути".

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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