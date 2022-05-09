Зеленский в Киеве встретился с генсеком Совета Европы
Говорили о военных преступлениях россии
president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.
Зеленский подчеркнул, что для Украины важно показать результаты тех зверств, которые российские военные совершали на территории Украины, в частности в Киевской области.
"Совет Европы стал первой организацией из тех, что исключили Россию из своего состава. Ценим такие шаги поддержки Украины и осуждения агрессивной войны России против нашей страны. Благодарен Генеральному секретарю Марии Пейчинович-Бурич за визит.
Для нас важно, что вы на собственные глаза убедиться в военных преступлениях, которые совершали оккупанты в Киевской области", - говорится в сообщении Зеленского.
Напомним, в понедельник, 9 мая, в Украину с рабочим визитом прибыла генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. В ходе визита она посетила Бородянку и Ирпень.
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