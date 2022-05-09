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"Х@й им, а не Мариуполь" - над Азовсталью развевается украинский флаг. ВИДЕО

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(2 голосов)

Защитники Азовстали продолжают держать оборону

"Х@й им, а не Мариуполь" - над Азовсталью развевается украинский флаг. ВИДЕО

Азов

Новина українською

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео украинского флага над заводом Азовсталь, где более 70 дней обороняются защитники города.

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"Мариуполь. Азов-Сталь. Сегодня. 9 мая 2022. 75 день сопротивления. Несокрушимый и Непокоренный. Х@й им, а не Мариуполь.

Земной поклон всем нашим Защитникам Мариуполя. Вашему подвигу нет синонимов. Мы все в безвозмездном долге перед вами", - написал Андрющенко.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.05.2022 в 23:07
От вам і перемога, москалі, хоч маленька але наша. Слава Україні!
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