"Х@й им, а не Мариуполь" - над Азовсталью развевается украинский флаг. ВИДЕО

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео украинского флага над заводом Азовсталь, где более 70 дней обороняются защитники города.

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"Мариуполь. Азов-Сталь. Сегодня. 9 мая 2022. 75 день сопротивления. Несокрушимый и Непокоренный. Х@й им, а не Мариуполь.

Земной поклон всем нашим Защитникам Мариуполя. Вашему подвигу нет синонимов. Мы все в безвозмездном долге перед вами", - написал Андрющенко.