"Х@й им, а не Мариуполь" - над Азовсталью развевается украинский флаг. ВИДЕО
Защитники Азовстали продолжают держать оборону
Азов
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео украинского флага над заводом Азовсталь, где более 70 дней обороняются защитники города.
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"Мариуполь. Азов-Сталь. Сегодня. 9 мая 2022. 75 день сопротивления. Несокрушимый и Непокоренный. Х@й им, а не Мариуполь.
Земной поклон всем нашим Защитникам Мариуполя. Вашему подвигу нет синонимов. Мы все в безвозмездном долге перед вами", - написал Андрющенко.
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.05.2022 в 23:07
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