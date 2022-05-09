93 бригада ВСУ показала "парад" к 9 мая на трофейных танках - ФОТО
Один из трофейных танков с прозвищем Fury
93-тя ОМБр Холодний Яр
93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" продемонстрировала, как использует трофейные танки, добытые в бою против российских оккупантов.
Читайте такжеУкраинские воины на трофейном Т-80 уничтожили такой же танк под управлением российских захватчиков
"День Победы будем праздновать в будущем. Его дата еще не определена, но она обязательно будет. Мы прилагаем к этому максимум усилий".
А пока – устраиваем военный "парад" на трофейных российских танках по переднему краю", - говорится в заявлении.
Отметим, что на данный момент в строю 93 ОМБр три трофейных танка - два Т-80БВМ и один Т-80БВ.
Один из трофейных танков с прозвищем Fury ("ярость").
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Вингер Шахтера подколол россиян за парад в москве без авиации
- Один из лучших наших летчиков. Погиб заместитель командующего ВМС Украины по авиации
- Воздушную часть парада в москве отменили
- Россияне перегруппировывают войска в Приднестровье - Генштаб ВСУ
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти