93 бригада ВСУ показала "парад" к 9 мая на трофейных танках - ФОТО

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" продемонстрировала, как использует трофейные танки, добытые в бою против российских оккупантов.

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"День Победы будем праздновать в будущем. Его дата еще не определена, но она обязательно будет. Мы прилагаем к этому максимум усилий".

А пока – устраиваем военный "парад" на трофейных российских танках по переднему краю", - говорится в заявлении.

Отметим, что на данный момент в строю 93 ОМБр три трофейных танка - два Т-80БВМ и один Т-80БВ.

Один из трофейных танков с прозвищем Fury ("ярость").