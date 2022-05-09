  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. 93 бригада ВСУ показала "парад" к 9 мая на трофейных танках - ФОТО
В тренде

93 бригада ВСУ показала "парад" к 9 мая на трофейных танках - ФОТО

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Один из трофейных танков с прозвищем Fury

93 бригада ВСУ показала "парад" к 9 мая на трофейных танках - ФОТО

93-тя ОМБр Холодний Яр

Новина українською

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" продемонстрировала, как использует трофейные танки, добытые в бою против российских оккупантов.

Читайте такжеУкраинские воины на трофейном Т-80 уничтожили такой же танк под управлением российских захватчиков

"День Победы будем праздновать в будущем. Его дата еще не определена, но она обязательно будет. Мы прилагаем к этому максимум усилий".

А пока – устраиваем военный "парад" на трофейных российских танках по переднему краю", - говорится в заявлении.

Отметим, что на данный момент в строю 93 ОМБр три трофейных танка - два Т-80БВМ и один Т-80БВ.

Один из трофейных танков с прозвищем Fury ("ярость").

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде