Глава УПЦ МП Онуфрий просит путина отпустить защитников Мариуполя по процедуре экстракшн
Взывает к христианским чувствам
фото из свободных источников
Митрополит УПЦ МП Онуфрий просит президента россии владимира путина применить к украинским защитникам Мариуполя, заблокированным на Азовстали, процедуру экстракшн.
"Во время разных войн противоборствующие стороны находили возможным проявление гуманизма.
Нам известно, что рф неоднократно в Сирии выступала посредником во время эвакуации попавших в окружение комбатантов.
В связи с этим, надеемся, что вы по-христиански согласитесь на процедуру extraction для украинского гарнизона в Мариуполе, и дадите возможность находящимся в окружении гражданским лицам, полицейским, пограничникам и военным выйти на контролируемую Украиной территорию или на территорию третьих стран.
Многие страны считают честью взять посредничество в этой операции. Прошу вас выбрать любую из них во имя воскресшего Христа", - сказано в заявлении.
Отметим, что Онуфрий просит Путина о предоставлении возможности всем желающим покинуть Мариуполь – и гражданским, и военным.
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