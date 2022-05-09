Глава УПЦ МП Онуфрий просит путина отпустить защитников Мариуполя по процедуре экстракшн

Митрополит УПЦ МП Онуфрий просит президента россии владимира путина применить к украинским защитникам Мариуполя, заблокированным на Азовстали, процедуру экстракшн.

"Во время разных войн противоборствующие стороны находили возможным проявление гуманизма.

Нам известно, что рф неоднократно в Сирии выступала посредником во время эвакуации попавших в окружение комбатантов.

В связи с этим, надеемся, что вы по-христиански согласитесь на процедуру extraction для украинского гарнизона в Мариуполе, и дадите возможность находящимся в окружении гражданским лицам, полицейским, пограничникам и военным выйти на контролируемую Украиной территорию или на территорию третьих стран.

Многие страны считают честью взять посредничество в этой операции. Прошу вас выбрать любую из них во имя воскресшего Христа", - сказано в заявлении.