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Глава УПЦ МП Онуфрий просит путина отпустить защитников Мариуполя по процедуре экстракшн

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Взывает к христианским чувствам

Глава УПЦ МП Онуфрий просит путина отпустить защитников Мариуполя по процедуре экстракшн

фото из свободных источников

Новина українською

Митрополит УПЦ МП Онуфрий просит президента россии владимира путина применить к украинским защитникам Мариуполя, заблокированным на Азовстали, процедуру экстракшн.

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"Во время разных войн противоборствующие стороны находили возможным проявление гуманизма.

Нам известно, что рф неоднократно в Сирии выступала посредником во время эвакуации попавших в окружение комбатантов.

В связи с этим, надеемся, что вы по-христиански согласитесь на процедуру extraction для украинского гарнизона в Мариуполе, и дадите возможность находящимся в окружении гражданским лицам, полицейским, пограничникам и военным выйти на контролируемую Украиной территорию или на территорию третьих стран.

Многие страны считают честью взять посредничество в этой операции. Прошу вас выбрать любую из них во имя воскресшего Христа", - сказано в заявлении.

Отметим, что Онуфрий просит Путина о предоставлении возможности всем желающим покинуть Мариуполь – и гражданским, и военным.

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В статье: война с Россией
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