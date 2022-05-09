Либо путин не понимает ситуацию в Украине, либо сознательно ее игнорирует – британский профессор

Профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета в Шотландии, военный маршал Королевских воздушных сил Великобритании Филипс Пейсон О'Брайен поделился своим мнением о речи президента россии Владимира Путина на параде в Москве 9 мая. По словам О'Брайена, пути в речи не сделал ни одного призыва к войне в Украине.

Какую риторику путин использовал в своей речи, не имеет значения. Он не объявил войну или всеобщую мобилизацию, вот что важно. Без конкретных шагов для создания новой силы россия не может вести длительную войну, и часы начинают тикать до провала их армии в Украине.

Реакция - вот и все? Полностью без идей. Либо [путин] сейчас не понимает реальной ситуации в Украине, или сознательно ее игнорирует.

Другое, что можно взять из этой речи – он не пытался создать основу для эскалации. Никакого призыва к русскому народу пойти на б о льшие жертвы. На самом деле ничего.

Я вижу, некоторые спрашивали меня о скрытой мобилизации. Возможно, очень эффективная система могла бы сделать частичную, но я не могу представить, чтобы режим путина это сделал. Для начала вам придется построить новые или расширенные постройки, но трудно скрыть сооружения от глаз в небе.

Вам также понадобится серьезное, если скрытое, государственное планирование. Удачи в попытках скрыть всю эту болтовню. Тогда вам нужно вызвать всех резервистов/новых призывников, которых вы хотите. Это непременно выйдет наружу, поскольку многие из них будут злиться или бояться.

Затем вам нужно обучить их во всех ваших новых или расширенных локациях. После вам придется снарядить новые силы, усадить их на очень длинные, хорошо заметные поезда и отправить их в Украину. Помните, что первоначальное вторжение продолжалось [готовилось] месяцами.

Путинская россия сделает это тайно? Удачи.

Конечный аргумент. Общая мобилизация - это окончательное испытание логистической системы, и ничто в мирное время не может подготовить вас к ней. Если вам сложно обеспечить материально-техническое обеспечение армии, это будет гораздо сложнее, когда вы попытаетесь резко расширить эту армию. Логистика имеет значение.

Я приведу вам пример того, сколько времени понадобилось США, чтобы собрать пехотную дивизию во время Второй мировой войны. До 1943 года, после того, как серьезные проблемы с режущимися зубами были исправлены, процесс сборки отделения с нуля длился более 46 недель.

Все крутилось вокруг Дня Д, когда должны прибыть новые солдаты и начался учебный процесс (хотя не начинался еще 15 дней).

Командир дивизии и штаб, первая часть призванных, прибыли за 44 дня до Дня Д. Это вершина пирамиды. Затем в течение следующих недель прибыло большинство офицеров, рядовых кадров и инструкторов.

Солдаты должны были быть преимущественно на местах в день Д, но могли прибыть на 10 дней позже.

Подготовка солдат не началась серьезно до пятнадцатого дня после наступления даты Д и и длилась в три этапа (основное, подразделение, передовое общевоенное) в течение следующих 38 недель. Следовательно, весь процесс от прибытия первых офицеров до завершения обучения составил 38 недель плюс 59 дней подготовки.

Это также происходило во время войны, когда было огромное давление, чтобы подготовить подразделения к вторжению в Европу. Так что почти год от первого шага до полной подготовки подразделения. Создать новую армию непросто.

Я знаю, что многие говорят: "Неважно, потому что путину безразлично на жизнь своих солдат". Это действительно не имеет значения. Если он хочет попытаться спасти ситуацию, ему действительно нужны хорошо обученные и эффективные солдаты.

Плохо подготовленное пушечное мясо не продержится долго против опытной и все лучше и луше вооруженной Украины. Это проигрышная стратегия. Единственный шанс у россиян – попытаться правильно готовиться. Но это требует времени.

В материалах, которые я писал раньше, я предполагал, что они могут срезать некоторые углы, поэтому я говорил о минимум 9 месяцах от начала процесса до завершения обучения. Но тогда вам все равно придется разворачиваться.